У Києві поліція затримала двірника, який зґвалтував 8-річного хлопчика

У Подільському районі Києва затримали двірника, який в під'їзді зґвалтував 8-річного хлопчика.

Під час проведення розслідування поліція встановила, що 33-річний уродженець Дніпропетровської області помітив хлопчика, який сів у маршрутне таксі. Зловмисник сів біля нього і почав розмову на непристойні теми. Приїхавши на зупинку, чоловік попрямував за дитиною до його дому і зайшов з ним у під'їзд, повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Коли в під'їзді нікого не було, зловмисник почав погрожувати дитині і нецензурно висловлюватися. Силою зняв з хлопчика одяг, після чого задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом", - йдеться в повідомленні.



Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Поліцейські затримали зловмисника, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину. Він - не одружений, у столиці працював двірником.

Працівники слідчого відділу Подільського управління поліції оголосили йому підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України, і обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Херсонській обл. тіло 4-річної дівчинки зі слідами зґвалтування виявили в ямі на березі річки у с. Зміївка Бериславського району.