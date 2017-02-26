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У Києві поліція викрила мережу борделів, - ФОТО

Зловмисники щомісяця отримували понад півмільйона гривень виручки від функціонування незаконного бізнесу
У Києві близько 200 співробітників правоохоронних органів взяли участь у масштабній спецоперації з ліквідації організованого злочинного угрупування, яке утримувало комплекс борделів у Києві та області.
У Києві поліція викрила мережу борделів, - ФОТО Фото:kv.npu.gov.ua

Зловмисники щомісяця отримували понад півмільйона гривень виручки від функціонування незаконного бізнесу, - повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Голова поліції Київщини Дмитро Ценов розповів, що координацію діяльності та загальне керівництво угрупуванням здійснювали 15 осіб. Вони контролювали діяльність 60 повій, які надавали послуги сексуального характеру як у борделях з цілодобовою охороною, так і на виїзді.

Фото:kv.npu.gov.ua

Зазначається, що серед затриманих – 4 диспетчери і 7 водіїв-охоронців, які доставляли повій за адресами, забезпечували охорону і забирали гроші.

Фото:kv.npu.gov.ua

До злочинного бізнесу були залучені також особи, які відповідали за розробку і функціонування інтернет-сайтів, а також розповсюдження рекламних візитівок.

Фото:kv.npu.gov.ua

Дівчата, які працювали у злочинній організації, перебували під цілодобовим контролем. Для них був розроблений список штрафних санкцій.

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26 02 2017 17:57
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