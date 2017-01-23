У Києві поліція затримала жінку, яка до смерті напоїла 9-місячну доньку алкоголем, - ВІДЕО

У Києві поліція затримала жінку, яку звинувачують у вбивстві власної дитини - та померла від отруєння етиловим спиртом.

Наприкінці травня 2016 року слідчо-оперативна група виїхала у Деснянський район Києва на виклик, який надійшов від лікарів швидкої. У квартирі виявили мертвою 9-місячну дитину, інформує сайт Нацполіції.

За попередньою інформацією лікарів, дівчинка могла померти внаслідок синдрому раптової дитячої смертності.



Фото: npu.gov.ua

"Під час слідства провели експертизи, внаслідок яких з'ясувалося, що смерть дитини настала через отруєння етиловим спиртом. У результаті проведених слідчих дій з'ясувалося, що немовля напоїла спиртом рідна мати", - заявили у поліції.

У свою чергу матір заявила, що дівчинка погано себе почувала та мала підвищену температуру і розлад шлунку. Сусіди ж стверджують, що матір часто зловживала алкоголем.

Після встановлення обставин події та збору доказів матір дитини затримали та оголосили їй підозру у вбивстві доньки. Два місяці вона проведе під вартою. Горе-матері загрожує до 15-ти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині суд виніс 25-річній жінці покарання у вигляді 4 років позбавлення волі через невиконання обов’язків по догляду за трьома своїми дітьми, яких вона залишила самих більш ніж на дві доби без води та їжі.