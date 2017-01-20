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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ
20 01 2017 15:20

У Києві поліція затримали чоловіка, який перевозив автомат, пістолет з глушником і гранату

Власник автомобіля пояснив, що вилучена зброя належить йому
У Києві поліція виявила в багажнику авто одного з водіїв автомат, пістолет з глушником, патрони, гранати і ножі.
У Києві поліція затримали чоловіка, який перевозив автомат, пістолет з глушником і гранату
Фото: ГУ Нацполіції у Києві Зображення 1 / 5 Використовуйте клавіші для перегляду

"Під час відпрацювання території співробітники кримінальної поліції Дніпровського управління поліції в автомобілі підозрілого чоловіка виявили небезпечну знахідку. При огляді транспортного засобу правоохоронці виявили пістолет з глушником, три магазини до нього, автомат, більше 70 патронів, гранати РГД-5 і два ножі", - інформує прес-служба поліції Києва.

У свою чергу власник автомобіля пояснив, що вилучена зброя належить йому.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

Нагадаємо, що в аеропорту "Київ" прикордонники виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї та авіаційної техніки.

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