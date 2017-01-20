У Києві поліція затримали чоловіка, який перевозив автомат, пістолет з глушником і гранату
"Під час відпрацювання території співробітники кримінальної поліції Дніпровського управління поліції в автомобілі підозрілого чоловіка виявили небезпечну знахідку. При огляді транспортного засобу правоохоронці виявили пістолет з глушником, три магазини до нього, автомат, більше 70 патронів, гранати РГД-5 і два ножі", - інформує прес-служба поліції Києва.
У свою чергу власник автомобіля пояснив, що вилучена зброя належить йому.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.
Нагадаємо, що в аеропорту "Київ" прикордонники виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї та авіаційної техніки.
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