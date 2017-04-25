У Києві поліція знайшла викрадену з бібліотеки Вернадського книгу "Апостол"

У Києві на вулиці Саксаганського співробітники карного розшуку затримали людей, які викрали книгу "Апостол" 1574 р. з бібліотеки Вернадського.

"Зараз на вул. Саксаганського в ресторані співробітники карного розшуку здійснюють затримання членів злочинної банди, які вкрали з бібліотеки ім. Вернадського книгу "Апостол" 1574 р. Книга знаходиться на місці затримання", - повідомляє "112 Україна" з посиланням на джерело.

Книгу хотіли продати за 150 тис. дол., але, як стверджує джерело, зійшлися на 100 тис. дол. У ресторані під час продажу злочинців і затримала поліція.

Поліції вдалося затримати банду, в тому числі, за допомогою технічних засобів: "Затримані, 4 особи, входили до складу закритої групи. Нікого до себе не підпускали, всі члени банди - фахівці в антикваріаті. Працювали переважно під замовлення", - розповіло джерело.

Книгу викрали у травні 2016 р. За словами працівників бібліотеки, до них прийшов чоловік, який назвався представником контролюючого органу, і надав копії документів для проведення звірок тих книг, які в них зберігаються. Після чого назвав список тих видань, які він хотів би перевірити. При цьому попросив окреме приміщення, де б він зміг спокійно працювати.

Протягом дня людина декілька разів виходила з приміщення, залишаючи при цьому свої речі. В кінці робочого дня він вийшов і назад уже не повернувся. Коли персонал бібліотеки почав звіряти видані йому для ознайомлення видання, вони виявили відсутність стародрукованого видання.

Львівський "Апостол" Івана Федорова було видано накладом близько 1-1,2 тис. примірників, наразі відомо про близько 120 збережених одиниць. При цьому у фондах Національної бібліотеки ім. Вернадського зберігається п’ять примірників, але всі вони неповні. Крім того, примірники книги є у книгосховищах Львова, Харкова, Дніпропетровська, а також в інших країнах – Білорусі, Польщі, Болгарії, РФ, США тощо. Книга видана у великому форматі, оригінальне видання складалося з 278 аркушів, включаючи 264 пронумерованих.

Нагадаємо, що Служба безпеки України попередили вивезення до Росії стародруку "Апостол".