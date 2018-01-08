У Києві понад 75 мостів перебувають у передаварійному стані, три - в аварійному.

"Ми зробили інспекції - більше 75 мостів у місті Києві у передаварійному стані, три в аварійному стані. І множимо на цифри, якщо реконструкція одного моста мільярд, 75 мостів - це колосальні гроші. За останні три роки ми збільшили бюджет міста Києва у два рази, але тим не менш ті 50 мільярдів, які у нас сьогодні є, не вистачає, щоб повністю залатати все…", - повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Радіо НВ".

Віталій Кличко уточнив, що йдеться про центральні мости.

"Ми робимо все для того, щоб рух на цих мостах тривав, щоб ні в якому разі загрози не було для тих людей, які користуються цими мостами, всі превентивні заходи. І зроблено план реконструкції і капітального ремонту цих споруд", - додав мер.

Раніше в "Укравтодорі" повідомили, що в Україні 9 тисяч мостів знаходиться в аварійному стані, з них 4,5 тис. споруд потребують термінового закриття та ремонту. Всього в країні 17 тисяч мостів.

Крім того, співавтор проекту моста Метро Георгій Росновскій заявляв, що метромост, побудований в 1965 році, може впасти в будь-який момент. Небезпека обвалення моста виникла через те, що під час будівництва напружувані пучки арматур не було як слід ізольовано, і наразі їх вкрито іржею

У КМДА пізніше уточнили, що міст Метро стане аварійним через 4 роки, капітальний ремонт вже планується.

Нагадаємо, що раніше очікувалася реконструкція Шулявського мосту в Києві з 1 травня. Проте пізніше роботи перенесли на невизначений термін. Причиною стала петиція з альтернативним варіантом реконструкції, яку зобов'язана розглянути Київрада. У травні минулого року КМДА визначила фінальний варіант реконструкції розв'язки на Шулявці, вартість робіт повинна становити 400 млн грн.

Нещодавно 26 липня, через складні погодні умови частково обвалився шляхопровід на перетині вулиць Кирилівської (колишня Фрунзе) та Теліги. На місці працювали столичні комунальники, на дорозі утворилася пробка. Але пізніше в цей же день рух було відновлено.