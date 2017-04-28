У Києві Porsche з номерними знаками "левиця" спустили колеса за порушення правил паркування

За правилами дорожнього руху, за таке порушення передбачено штраф у розмірі 255 грн

Кияни жорстоко покарали водія елітного авто Porsche Panamera з номерним знаком "левиця" , що припаркувалася на перехресті біля станції метро "Площа Льва Толстого".

За таке порушення правил кияни спустили колеса авто й поставили на них блокіратори. Про це йдеться у спільноті "Сумний Київ" у соціальній мережі "Вконтакте".



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Згыдно правил дорожнього руху, за таке порушення передбачено штраф у розмірі 255 грн.

За словами власниці автівки, у машини були неполадки, а парковни поблизу не було, тож їй довелось зупинитись, де вийшло, вона стверджує, що авто згодом забрав евакуатор. Пояснення жінка написала в коментарях до запису в соцмережі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці затримали колишнього главу дозвільної системи МВС Валентина Медведя, який перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння і згодом влаштував бійку з правоохоронцями.