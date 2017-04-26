CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаступник командира однієї з військових частин Національної гвардії в Києві за гроші посилав бійців охороняти комерційні об'єкти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві посадовець Нацгвардії за гроші посилав бійців охороняти комерційні об'єкти
Заступника командира військової частини затримано при отриманні 15 тисяч доларів
Фото: ssu.gov.ua
Його затримали правоохоронці під час отримання квартальної виручки в розмірі 15 тисяч доларів, повідомляє сайт СБУ.
На сайті військової прокуратури центрального регіону повідомляється, що затриманий запропонував представнику компанії за 15 тис. доларів без укладання відповідного договору надати підлеглих військовослужбовців-контрактників Нацгвардії для цілодобової охорони об'єктів суспільства на тривалий термін.
Готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 04 2017 19:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles