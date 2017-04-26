У Києві посадовець Нацгвардії за гроші посилав бійців охороняти комерційні об'єкти

Заступника командира військової частини затримано при отриманні 15 тисяч доларів

Заступник командира однієї з військових частин Національної гвардії в Києві за гроші посилав бійців охороняти комерційні об'єкти.

Його затримали правоохоронці під час отримання квартальної виручки в розмірі 15 тисяч доларів, повідомляє сайт СБУ.

На сайті військової прокуратури центрального регіону повідомляється, що затриманий запропонував представнику компанії за 15 тис. доларів без укладання відповідного договору надати підлеглих військовослужбовців-контрактників Нацгвардії для цілодобової охорони об'єктів суспільства на тривалий термін.

Готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади.