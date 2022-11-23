У Києві посли G-7 опинилися під обстрілами рф і підтримали українців
Посли країн "Групи семи" у Києві виступили із заявою на підтримку українців та розповіли, що разом з ними стикаються з нестачею світла та води.
"Посли G7 у Києві приголомшені триваючими російськими атаками на українську енергетичну систему протягом 9 місяців російської повномасштабної агресії проти України. Ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаючись із нестачею води та світла разом з ними", - йдеться у заяві німецького головування в групі послів G7 у Києві у твітері.
У середу, 23 листопада, росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.
Через це Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН, де виступить президент України Володимир Зеленський.
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