У Києві повернули платне паркування

Сьогодні, 7 листопада, у Києві паркування для автомобілів на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" знову стало платним, тарифи на погодинну стоянку збільшилися.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як і раніше, паркування на муніципальних паркінгах є платним із понеділка по п'ятницю з 8:00 до 22:00. В інші години, а також цілодобово у вихідні можна паркуватися безкоштовно.

Вартість паркування за одну годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" в залежності від зони паркування встановлена ​​в розмірі:

І зона – 35 гривень;

ІІ зона – 25 гривень;

ІІІ зона – 5 гривень.

Автомобілісти мають можливість придбати місячний абонементний паркувальний талон, який діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його вартість у паркувальних зонах така:

І-ІІІ – 5733 гривні;

І-ІІ – 5145 гривень;

ІІ-ІІІ – 2940 гривень;

ІІІ – 882 гривні.

Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 у межах паркувальних зон становить:

І-ІІІ – 390 гривень;

І-ІІ – 350 гривень;

ІІ-ІІІ – 250 гривень;

ІІІ – 50 гривень.

Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках в залежності від кількості годин паркування встановлена ​​в розмірі:

до години включно – 5 гривень;

до 2 години включно – 10 гривень;

до 12 години включно – 11 гривень;

до 13 години включно – 16 гривень;

до 14 години включно – 21 гривня;

за добу – 22 гривні.

Знайти вільні паркомісця та оплатити паркування можна у додатку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування". Можливість придбати місячні паркувальні абонементи також незабаром з'являться у додатку.

Раніше повідомлялось, що Київ претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі.