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У Києві повернули платне паркування

Сьогодні, 7 листопада, у Києві паркування для автомобілів на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" знову стало платним, тарифи на погодинну стоянку збільшилися.
У Києві повернули платне паркування Фото: parkservis.kiev.ua

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як і раніше, паркування на муніципальних паркінгах є платним із понеділка по п'ятницю з 8:00 до 22:00. В інші години, а також цілодобово у вихідні можна паркуватися безкоштовно.

Вартість паркування за одну годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" в залежності від зони паркування встановлена ​​в розмірі:

  • І зона – 35 гривень;
  • ІІ зона – 25 гривень;
  • ІІІ зона – 5 гривень.

Автомобілісти мають можливість придбати місячний абонементний паркувальний талон, який діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його вартість у паркувальних зонах така:

  • І-ІІІ – 5733 гривні;
  • І-ІІ – 5145 гривень;
  • ІІ-ІІІ – 2940 гривень;
  • ІІІ – 882 гривні.

Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 у межах паркувальних зон становить:

  • І-ІІІ – 390 гривень;
  • І-ІІ – 350 гривень;
  • ІІ-ІІІ – 250 гривень;
  • ІІІ – 50 гривень.

Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках в залежності від кількості годин паркування встановлена ​​в розмірі:

  • до години включно – 5 гривень;
  • до 2 години включно – 10 гривень;
  • до 12 години включно – 11 гривень;
  • до 13 години включно – 16 гривень;
  • до 14 години включно – 21 гривня;
  • за добу – 22 гривні.

Знайти вільні паркомісця та оплатити паркування можна у додатку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування". Можливість придбати місячні паркувальні абонементи також незабаром з'являться у додатку.

Раніше повідомлялось, що Київ претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі.

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07 11 2022 16:22
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