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У Києві повідомили про мінування ТРЦ "Магелан": поліція евакуювала 3 тисячі людей

Інформація про замінування ТРЦ надійшла до чергової частини столичної поліції близько 13:00 години 19 січня
У Києві через фейкове повідомлення про мінування торгівельного центру "Магелан" на проспекті Академіка Глушкова було евакуйовано близько трьох тисяч працівників та відвідувачів. Однак, правоохоронці після перевірки не знайшли у ТРЦ вибухонебезпечних речовин.
У Києві повідомили про мінування ТРЦ "Магелан": поліція евакуювала 3 тисячі людей Фото: npu.gov.ua

За адресою виїхали представники структурних підрозділів поліції, спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та рятувальники. "На час перевірки приміщення та прилеглої до нього території поліцейські евакуювали близько 3-х тисяч працівників та відвідувачів центру. Проведеним оглядом жодних вибухових речовин та підозрілих предметів не виявлено", - повідомляє "Нацполіція".

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують зловмисника, який повідомив про замінування.

Нагадаємо, що у Спасо-Преображенського кафедрального соборі Української православної церкви Московського патріархату в Сумах стався вибух, постраждалих внаслідок інциденту немає.

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19 01 2019 18:26
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