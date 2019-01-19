У Києві повідомили про мінування ТРЦ "Магелан": поліція евакуювала 3 тисячі людей

Інформація про замінування ТРЦ надійшла до чергової частини столичної поліції близько 13:00 години 19 січня

У Києві через фейкове повідомлення про мінування торгівельного центру "Магелан" на проспекті Академіка Глушкова було евакуйовано близько трьох тисяч працівників та відвідувачів. Однак, правоохоронці після перевірки не знайшли у ТРЦ вибухонебезпечних речовин.

За адресою виїхали представники структурних підрозділів поліції, спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та рятувальники. "На час перевірки приміщення та прилеглої до нього території поліцейські евакуювали близько 3-х тисяч працівників та відвідувачів центру. Проведеним оглядом жодних вибухових речовин та підозрілих предметів не виявлено", - повідомляє "Нацполіція".

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують зловмисника, який повідомив про замінування.

Нагадаємо, що у Спасо-Преображенського кафедрального соборі Української православної церкви Московського патріархату в Сумах стався вибух, постраждалих внаслідок інциденту немає.