У Києві повідомили про мінування ТРЦ "Магелан": поліція евакуювала 3 тисячі людей
За адресою виїхали представники структурних підрозділів поліції, спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та рятувальники. "На час перевірки приміщення та прилеглої до нього території поліцейські евакуювали близько 3-х тисяч працівників та відвідувачів центру. Проведеним оглядом жодних вибухових речовин та підозрілих предметів не виявлено", - повідомляє "Нацполіція".
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують зловмисника, який повідомив про замінування.
Нагадаємо, що у Спасо-Преображенського кафедрального соборі Української православної церкви Московського патріархату в Сумах стався вибух, постраждалих внаслідок інциденту немає.
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