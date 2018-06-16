У Києві повідомили про замінування п'яти станцій метро

У Києві анонім телефоном повідомив про мінування п'яти станцій метро столичного метрополітену. Станції зачинені, триває перевірка.

Про це повідомили у прес-службі столичного метрополітену.

"Увага! Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадка на "Льва Толстого" зачинено для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Нацполіції України Сергій Князєв заявив, що кіберполіція встановила походження червневих повідомлень про мінування бізнес-центрів в Україні.