CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві анонім телефоном повідомив про мінування п'яти станцій метро столичного метрополітену. Станції зачинені, триває перевірка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві повідомили про замінування п'яти станцій метро
Станції зачинили на перевірку
Фото: politeka.net
Про це повідомили у прес-службі столичного метрополітену.
"Увага! Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадка на "Льва Толстого" зачинено для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, глава Нацполіції України Сергій Князєв заявив, що кіберполіція встановила походження червневих повідомлень про мінування бізнес-центрів в Україні.
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