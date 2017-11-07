У Києві позеленів Дніпро

У Києві вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту. Зелену рідоту помітили кияни у районі центральних пляжів на Трухановому острові.

Еколог Олексій Василюк поясню, що зелена вода – насідок цвітіння водоростей через спекотну погоду і відсутність руху води, повідомляє "Українська правда. Київ".

"Я вважаю, що недобре, якщо таку воду ковтати. Якщо її брати в руки, чи намочитися, що вона не призведе до якихось хвороб чи виразок. Бо це просто водорості. Але така їх кількість говорить про якість води. Якість води погана – вода достатньо забруднена і досить стояча", - сказав Василюк.

Він назвав це явище за нинішніх умов – наявності водосховищ, жаркої погоди – неминучим.

"Це очевидне явище і неминуче. Назвати екологічною проблемою це не можна. Але це явище ненормальне. Таке явище, як зелена вода, виникло ще в 50-роках з появою водосховищ, і з кожним роком ця проблема прогресує. Проблема у тому, що близько третини людей України п’ють воду з Дніпра", - сказав Василюк.

За словами еколога, прибрати водорості фізично не вийде – вони надто дрібні, але вирішити проблему можна.

"Вирішити це можна одним шляхом – спуском водосховищ. Звичайно, крім Київського, бо там радіоактивний мул. Але держава позбутись водосховищ не готова. Держава сьогодні передбачає ще будівництво ГЕС. Але те, що ми маємо зараз з водоростями – воно буде тільки прогресувати і до кінця літа буде ще гірше", - сказав Василюк.

Еколог порадив не купатися у зеленій воді, особливо з дітьми, водночас купання у проточній і не зеленій воді він вважає безпечним.



Фото: Олександра Рубана

Він додав, що цвітіння води може також призвести і до мору риби та інших організмів, оскільки через водорості вони не мають чим дихати.

Начальник Головного Управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан запевнив "Українську правду. Київ", що купатися на обладнаних пляжах і пити воду з крану у Києві цілком безпечно.

"Ми постійно слідкуємо за станом води у Києві. Щопонеділка і щовівторка проводиться лабораторне дослідження всіх водойм міста на визначення мікробіологічних показників і забруднення. У п’ятницю дана інформація надається баласоутримувачу і місцеві владі для реагування. У Києві дозволено купатися на 11 пляжах, які відповідають євростандартам", - сказав Рубан.

Він додав, що на цих пляжах щотижня перевіряють якість води у питних фонтанах, якість води у водоймі та якість піску.

"Згідно з даними на 7 липня, у Києві на пляжах "Вербний" і "Тельбін" проби води не відповідають за кількістю лактопозитивних паличок – це бактерії крупи кишкової палички. На інших пляжах усе гаразд. Нове дослідження чекайте у п’ятницю", - сказав Рубан.

Він додав, що „зелена вода" пов’язана з цвітінням водного горіха, який цвіте у період з середини липня до вересня, забруднює воду, не дає їй циркулювати. Прибрати його не можна, бо він занесений до Червоної книги.

За словами Рубана, Держпродспоживчслужба кожного року фіксує погіршення стану води через цвітіння водоростей і щороку це настає раніше.

"Якщо 10 років тому погіршення стану води ми фіксували наприкінці серпня, то зараз це вже маємо на початку липня. Купатися у зеленій воді небезпечно, але якщо на пляжі взяли проби води і вони відповідають нормі, то купатися там безпечно", - сказав він.

Керівник Держпродспоживслужби у Києві запевнив, що пити воду з київської мережі не просто безпечно, а й корисно.

"Київводоканал" при заборі води корелює всі свої заходи проведення дезинфекції підготовки води, залежно від тих зразків води, які надходять до водоканалу. І щогодини проводять лабораторне дослідження кінцевого продукту. Вода на водозабірній станції безпечна і корисна. Єдина проблема стара система водогону у Києві. Але і при цьому вода з Дніпра найкраща майже у світі і за складом мікроелементів дуже корисна", - сказав Рубан.

Він додав, що побороти проблему "зеленої води" можна, але лише глобальними загальнодержавними заходами.

На безпечності питної води у Києві наголосили у "Київводоканалі".

"Вода у Києві безпечна. Якість води постійно контролюється, можуть бути якість питання до смаку, але це вже суб’єктивні враження. А загалом вода є безпечною", - сказала начальник інформаційного управління "Київводоканалу" Анна Слободянюк.

Причиною цвітіння водоростей у водоканалі називають фосфати.

"Люди і підприємства, автомийки тощо користуються мийними засобами на основі фосфатів. Фосфати є добривом для цих синьо-зелених водоростей, і дійсно є проблема з очисткою такої води, з підготовкою її до рівня питної. Дніпровська станція вимушена використовувати більше реагентів для очистки води, але при цьому зі своїм завданням вона справляється. Вода у мережу іде якісна", - наголосила Слободянюк.

Вона додала, що щоденно у Києві відбирають близько 1000 проб води.

"Якщо помітні у воді якісь відхилення від державних санітарних норм, то така вода не піде у мережу", - сказала речник водоканалу.

Вона також спростувала інформацію про те, що Бортницька станція може скидати неочищену воду у Дніпро.

"Ну це смішно взагалі. БСА знаходиться нижче Києва, вона працює на межі можливостей але забезпечує технологію. Це питання контролюється і міською екоінспекцією, і держекоінспекцією, і нашим управління еконагляду", - сказала Слободянюк.

У водоканалі підкреслили, що зменшити проблему цвітіння водоростей можна через заборону на використання фосфатвмісних мийних засобів.