У Києві правоохоронці протягом години затримали злочинців, які викрали чоловіка Свідки події встигли запам'ятати злочинців, що допомогло знайти їх

Столичні правоохоронці протягом години затримали чоловіків, які в Києві посеред вулиці напали на місцевого жителя і силоміць посадили в мікроавтобус.

Фото: з вільних джерел

Свідки події встигли запам'ятати прикмети невідомих і своєчасно повідомили про викрадення до поліції, повідомляє прес-служба МВС України у Facebook. "Завдяки професійно спланованій операції підозрюваних затримали протягом години", - поінформували в міністерстві. Про інші подробиці події наразі не повідомляється. Нагадаємо, що 1-го листопада 62-річну лікарку з Боярки Київської області викрали разом з її машиною Toyota. Згодом автомобіль знайшли на одній з вулиць Києва.

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