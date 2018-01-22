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У Києві правоохоронці протягом години затримали злочинців, які викрали чоловіка

Свідки події встигли запам'ятати злочинців, що допомогло знайти їх
Столичні правоохоронці протягом години затримали чоловіків, які в Києві посеред вулиці напали на місцевого жителя і силоміць посадили в мікроавтобус.
У Києві правоохоронці протягом години затримали злочинців, які викрали чоловіка Фото: з вільних джерел

Свідки події встигли запам'ятати прикмети невідомих і своєчасно повідомили про викрадення до поліції, повідомляє прес-служба МВС України у Facebook.

"Завдяки професійно спланованій операції підозрюваних затримали протягом години", - поінформували в міністерстві.

Про інші подробиці події наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що 1-го листопада 62-річну лікарку з Боярки Київської області викрали разом з її машиною Toyota. Згодом автомобіль знайшли на одній з вулиць Києва.

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22 01 2018 19:34
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