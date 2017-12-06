У Києві правоохоронці викрили схему легалізації громадян РФ, які перебувають у розшуку

Серед осіб, які скористалися цією схемою, був екс-начальник управління організації матеріально-технічного забезпечення МВС РФ, помічник заступника міністра МВС РФ та інші

Національна поліція викрила схему легалізації в Україні громадян Росії, які у своїй країні перебувають у розшуку.

Нею скористалися щонайменше п'ять осіб, яких підозрюють у скоєнні тяжких й особливо тяжких злочинів, повідомляє сайт прокуратури Києва, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Слідство встановило, що учасники злочинної схеми подавали в Державну міграційну службу підроблені документи, на підставі яких російські громадяни отримували громадянство і укладали фіктивні шлюби з українками. Через місяць шлюби розривали, а розшукувані особи залишали собі чуже прізвище.

Дехто навіть імітував свою загибель на території України.

Серед осіб, які скористалися цією схемою, був екс-начальник управління організації матеріально-технічного забезпечення МВС РФ, помічник заступника міністра МВС РФ, його поплічник, а також інші особи, в тому числі сам організатор.

У понеділок, 12 червня, затримали чотирьох підозрюваних, у тому числі помічника заступника міністра МВС РФ.



Усі фото: kyiv.gp.gov.ua

У фігурантів знайшли велику кількість внутрішніх і міжнародних паспортів різних країн, підроблені посвідчення на проживання, службові посвідчення, зброю, а також грошові кошти в розмірі понад 230 тис. грн, 134 тис. доларів, понад 14 тис. євро і 1,4 млн російських рублів.