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У Києві правоохоронці затримали на хабарі у 82 тис грн слідчого поліції

Корупціонер обіцяв вплинути на іншого слідчого щодо закриття кримінального провадження
Співробітники військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України спільно з працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили в отриманні неправомірної вигоди слідчого одного з районних управлінь Нацполіції в Київській області.
У Києві правоохоронці затримали на хабарі у 82 тис грн слідчого поліції Фото: з відкритих джерел

"Зазначена особа обіцяла за 82 тисячі гривень вплинути на іншого слідчого щодо закриття кримінального провадження та повернення конфіскованого майна – автомобіля", – повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

Поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України, отриману суму хабара вилучили.

Військовою прокуратурою готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом), клопотання про обрання запобіжного заходу з відстороненням від посади.

Нагадаємо, що співробітники СБУ (Служби безпеки України) спільно з Генеральною прокуратурою викрили корупційний механізм відшкодування податку на додану вартість, організований чиновниками Державної фіскальної служби.

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24 02 2017 19:59
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