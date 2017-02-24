У Києві правоохоронці затримали на хабарі у 82 тис грн слідчого поліції
"Зазначена особа обіцяла за 82 тисячі гривень вплинути на іншого слідчого щодо закриття кримінального провадження та повернення конфіскованого майна – автомобіля", – повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.
Поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України, отриману суму хабара вилучили.
Військовою прокуратурою готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом), клопотання про обрання запобіжного заходу з відстороненням від посади.
Нагадаємо, що співробітники СБУ (Служби безпеки України) спільно з Генеральною прокуратурою викрили корупційний механізм відшкодування податку на додану вартість, організований чиновниками Державної фіскальної служби.
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