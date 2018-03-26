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У Києві праворадикали намагались зірвати дискусію про поширення ультраправих рухів

Поліції вдалося владнати ситуацію
У Києві представники праворадикальних рухів намагалися зірвати дискусію на фестивалі документального кіно Docudays UA про поширення ультраправих рухів у галереї IZONE.
У Києві праворадикали намагались зірвати дискусію про поширення ультраправих рухів Фото: Микола Мирний / humanrights.org.ua

Активісти блокували вхід до приміщення та зривали плакати фестивалю про рівність зі стін IZONE, повідомляє Центр інформації про права людини, який був одним із організаторів заходу.

Згідно з повідомленням, приміщення розблокували за допомогою працівників поліції. Після цього дискусія все ж відбулася.

Керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля повідомив "Радіо Свобода", що "абсолютно вдалося владнати ситуацію".

"Спокійно, ніяких проблем немає. Прийшла група протестувальників на фестиваль. Вони понівечили плакати. Приїхала поліція, втрутилася, ми вивели їх із залу і забезпечили вільний прохід усіх учасників", – сказав Зозоля.

Нагадаємо, що Києві відмовляються безкоштовно встановити соціальну рекламу в метро.

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26 03 2018 19:58
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