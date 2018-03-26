У Києві праворадикали намагались зірвати дискусію про поширення ультраправих рухів
Активісти блокували вхід до приміщення та зривали плакати фестивалю про рівність зі стін IZONE, повідомляє Центр інформації про права людини, який був одним із організаторів заходу.
Згідно з повідомленням, приміщення розблокували за допомогою працівників поліції. Після цього дискусія все ж відбулася.
Керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля повідомив "Радіо Свобода", що "абсолютно вдалося владнати ситуацію".
"Спокійно, ніяких проблем немає. Прийшла група протестувальників на фестиваль. Вони понівечили плакати. Приїхала поліція, втрутилася, ми вивели їх із залу і забезпечили вільний прохід усіх учасників", – сказав Зозоля.
Нагадаємо, що Києві відмовляються безкоштовно встановити соціальну рекламу в метро.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході