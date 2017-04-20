Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві продавців хочуть зобов'язати розмовляти з клієнтами українською

Лише за бажанням клієнта і бажанням персоналу - іншою мовою
Депутати Київради ухвалили "за основу" проект рішення "Про подолання наслідків радянської окупації в мовній царині в Києві" та відправили його на доопрацювання.
У Києві продавців хочуть зобов Фото: ru.molbuk.ua

"Таким чином, українізація Києва приближається! Нагадаю, проект рішення доволі простий! У всіх закладах, магазинах, ресторанах, кафе - обслуговуючий персонал зобов'язаний обслуговувати українців українською мовою, та за бажанням клієнта і бажанням персоналу - іншою мовою. Але українська "за замовчуванням", - написав Олександр Аронець на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у жовтні минулого року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що всі аеропорти України повинні позбутися російської мови і комуністичних назв.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2017 14:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.