CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДепутати Київради ухвалили "за основу" проект рішення "Про подолання наслідків радянської окупації в мовній царині в Києві" та відправили його на доопрацювання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві продавців хочуть зобов'язати розмовляти з клієнтами українською
Лише за бажанням клієнта і бажанням персоналу - іншою мовою
Фото: ru.molbuk.ua
"Таким чином, українізація Києва приближається! Нагадаю, проект рішення доволі простий! У всіх закладах, магазинах, ресторанах, кафе - обслуговуючий персонал зобов'язаний обслуговувати українців українською мовою, та за бажанням клієнта і бажанням персоналу - іншою мовою. Але українська "за замовчуванням", - написав Олександр Аронець на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, у жовтні минулого року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що всі аеропорти України повинні позбутися російської мови і комуністичних назв.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 04 2017 14:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles