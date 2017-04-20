У Києві продавців хочуть зобов'язати розмовляти з клієнтами українською Лише за бажанням клієнта і бажанням персоналу - іншою мовою

Депутати Київради ухвалили "за основу" проект рішення "Про подолання наслідків радянської окупації в мовній царині в Києві" та відправили його на доопрацювання.

Фото: ru.molbuk.ua

"Таким чином, українізація Києва приближається! Нагадаю, проект рішення доволі простий! У всіх закладах, магазинах, ресторанах, кафе - обслуговуючий персонал зобов'язаний обслуговувати українців українською мовою, та за бажанням клієнта і бажанням персоналу - іншою мовою. Але українська "за замовчуванням", - написав Олександр Аронець на своїй сторінці у Facebook. Нагадаємо, у жовтні минулого року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що всі аеропорти України повинні позбутися російської мови і комуністичних назв.

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