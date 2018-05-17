У Києві продовжили заборону на використання піротехніки

Київська міська рада продовжила заборону на використання піротехніки у Києві.

Таке рішення підтримали 87 депутатів за мінімально необхідного 61, повідомляє "Радіо свобода".

"Феєрверки і салюти тоді, коли у країні йдуть бойові дії, є абсолютно неприйнятними. Наше рішення продовжує заборону використання піротехнічних засобів у столиці на час проведення в Україні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії на Донбасі", – сказав секретар Київради Володимир Прокопів.

Попередня заборона на використання феєрверків у Києві, оголошена у грудні 2014 року, була чинною до закінчення Антитерористичної операції на Донбасі. На початку травня 2018 року формат АТО змінили на операцію Об'єднаних сил. У Київраді зауважують, що через це виникла необхідність продовжити мораторій на використання піротехніки під час проведення розважальних заходів.