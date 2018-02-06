У Києві проходить акція на підтримку Олега Сенцова, - ВІДЕО

У Києві на Майдані проходить акція на підтримку українського політв'язня, кінорежисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування.

Гасло акції - #SaveOlegSentsov, пише "Громадське". Наразі під Стелою Незалежності на Майдані зібралося кількасот людей.



Фото: ВВС

Як пише ВВС, очікується, що в акції візьмуть участь митці, журналісти, правозахисники, студенти, кримські татари. Організатори наголошували, що терміни проведення акції обрали з урахуванням початку у Росії чемпіонату світу з футболу, який стартує 14 червня.



Фото: УНІАН

Раніше повідомлялося, що у 71 місті світу пройде акція на підтримку Олега Сенцова. Так, заходи на підтримку українського політв'язня пройдуть в Австралії, США, Німеччині, Грузії, Ізраїлі, Франції, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Канаді, Португалії, Британії, Греції, Австрії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Естонії, Литві, Латвії, Італії та Бельгії.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Також оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко .

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.