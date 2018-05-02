У Києві проходить пікет біля посольства Польщі проти "антибандерівського" закону, - ФОТО Подібні акції відбуваються у Вінниці, Луцьку, Харкові, Львові та Одесі

У Києві проходить пікет посольства Республіки Польща в Україні з вимогою не допустити запровадження закону "Про внесення змін у Закон про інститут національної пам'яті".

Фото: rbc.ua

Сьогодні також відбувається пікетування польських консульств у Вінниці, Луцьку, Харкові, Львові та Одесі, повідомляє РБК-Україна. Серед учасників - прихильники націоналістичних партій "ВО "Свобода", "Національний корпус", "Конгрес українських націоналістів". Нагадаємо, вночі 1 лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі. Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті". Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської різанини, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

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