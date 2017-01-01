У Києві проходить смолоскипна хода на честь Бандери
За оцінками кореспондента LB.ua, в акції беруть участь не менш ніж 1500 осіб.
Маршрут ходи: вулиця Володимирська - спуск по бульвару Шевченка - Хрещатик - Майдан Незалежності.
Близько 19:00 люди почали потроху розходитися. При цьому, частина учасників ходи залишилася проводити невеличкий мітинг, ще одна група націоналістів перекрила Хрещатик.
Такі заходи вже стали традиційними і проходять щорічно 1 січня, в день народження провідника Організації українських націоналістів (2014, 2015, 2016).
Нагадаємо, що Бандера був одним із лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) у 1930-1940 роки. Під контролем ОУН діяла Українська повстанська армія, яка в роки Другої світової війни боролася проти радянських і німецьких військ. Бандера, заарештований німецькою владою в 1941 році, після закінчення війни опинився в Західній Німеччині, де в 1959 році був убитий агентом КДБ.
У 2010 році указом президента Віктора Ющенка Бандері було присвоєно звання Героя України. Після зміни влади і приходу Віктора Януковича суди скасували це рішення на підставі того, що Бандера не був громадянином України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: