У Києві проходить смолоскипна хода на честь Бандери

Такі заходи вже стали традиційними і проходять щорічно 1 січня

У Києві в неділю ввечері близько 18:10 розпочалася смолоскипна хода на честь 108-ої річниці з дня народження Степана Бандери.

За оцінками кореспондента LB.ua, в акції беруть участь не менш ніж 1500 осіб.

Маршрут ходи: вулиця Володимирська - спуск по бульвару Шевченка - Хрещатик - Майдан Незалежності.

Близько 19:00 люди почали потроху розходитися. При цьому, частина учасників ходи залишилася проводити невеличкий мітинг, ще одна група націоналістів перекрила Хрещатик.

Такі заходи вже стали традиційними і проходять щорічно 1 січня, в день народження провідника Організації українських націоналістів (2014, 2015, 2016).

Нагадаємо, що Бандера був одним із лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) у 1930-1940 роки. Під контролем ОУН діяла Українська повстанська армія, яка в роки Другої світової війни боролася проти радянських і німецьких військ. Бандера, заарештований німецькою владою в 1941 році, після закінчення війни опинився в Західній Німеччині, де в 1959 році був убитий агентом КДБ.

У 2010 році указом президента Віктора Ющенка Бандері було присвоєно звання Героя України. Після зміни влади і приходу Віктора Януковича суди скасували це рішення на підставі того, що Бандера не був громадянином України.