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У Києві прокуратура вилучила тонни російської настоянки "Глід"

"Глід" був вилучений в ході обшуків у підпільному цеху по виробництву алкогольних напоїв
У Києві співробітники прокуратури вилучили три тонни косметичного лосьйону "Боярышник", який був виготовлений в Російській Федерації.
У Києві прокуратура вилучила тонни російської настоянки "Глід" Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Глід" був вилучений у ході обшуків, проведених в незаконному цеху по виробництву алкогольних виробів, який розташовувався на территоиии одного з гаражно-будівельних кооперативів у Голосіївському районі столиці, повідомляють у прес-службі відомства.

"Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 3 тонни косметичного лосьйону під назвою "Глід" російського виробництва, який, ймовірно, використовувався для виготовлення сурогату", - зазначають у прокуратурі Києва. Обшуки проводилися в рамках вже зареєстрованого за ч. 3 ст. 204 КК України кримінальної справи.

Також в ході обшуків співробітники прокуратури виявили 3 тонни готової до реалізації горілки "Пшенична", яка була упакована в "Тетрапак", 500 літрів коньячних виробів, а також пристрої для виготовлення та фасування алкогольних виробів.

"В даний час проводяться слідчі дії для встановлення осіб, причетних до організації внесення даного злочину, а також канали постачання і збуту фальсифікату", - додають у прокуратурі столиці.

Нагадаємо, що масове отруєння сталося в Іркутську, серед постраждалих - чоловіки і жінки у віці 35-50 років. Виявилося, що всі вони вживали концентрат для прийняття ванн під назвою "Глід". Згідно з етикеткою, він нібито містить 93% спирту етилового, екстракт глоду. У ході експертизи виявилося, що "Глід" містив метанол і антифриз. Повідомлялося, що причиною отруєння був метиловий спирт.

Загальна кількість госпіталізованих становить 123 особи, з них 76 померли.

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24 02 2017 11:24
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