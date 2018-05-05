У Києві пролунав вибух: є загиблий, - ВІДЕО
Вибух стався близько 00:45. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. Також за викликом приїхали групи швидкого реагування, вибухотехніки та медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого, - повідомляє Громадське.
Станом на 01:45 ночі слідчі почали допитувати свідків. За попередніми даними, на вулиці стався саме вибух гранати.
У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2018 р.
За словами одного зі свідків, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.
У Києві за адресою Кирилівська, 117 пролунав вибух. Одна людина загинула. Свідок Юрій розповів, що чув 2 "хлопки" pic.twitter.com/NlDsstH8Km— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2018 р.
Уранці поліція повідомила про те, що на місці події вилучили рештки гранати та запал. Тіло загиблого чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, раніше в Києві біля будівлі "Київенерго" стався вибух.
У Черкасах у приміщення виробничого цеху заводу "Фотоприлад", що входить до складу "Укроборонпрому", кинули дві гранати.
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