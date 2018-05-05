У Києві пролунав вибух: є загиблий, - ВІДЕО

У Києві на Куренівці за адресою Кирилівська,117 пролунав вибух. Унаслідок інциденту одна людина загинула.

Вибух стався близько 00:45. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. Також за викликом приїхали групи швидкого реагування, вибухотехніки та медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого, - повідомляє Громадське.

Станом на 01:45 ночі слідчі почали допитувати свідків. За попередніми даними, на вулиці стався саме вибух гранати.

У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2018 р.

За словами одного зі свідків, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.

У Києві за адресою Кирилівська, 117 пролунав вибух. Одна людина загинула. Свідок Юрій розповів, що чув 2 "хлопки" pic.twitter.com/NlDsstH8Km — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2018 р.

Уранці поліція повідомила про те, що на місці події вилучили рештки гранати та запал. Тіло загиблого чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше в Києві біля будівлі "Київенерго" стався вибух.

У Черкасах у приміщення виробничого цеху заводу "Фотоприлад", що входить до складу "Укроборонпрому", кинули дві гранати.