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У Києві пролунав вибух: є загиблий, - ВІДЕО

За попередніми даними, вибухнула граната
У Києві на Куренівці за адресою Кирилівська,117 пролунав вибух. Унаслідок інциденту одна людина загинула.
У Києві пролунав вибух: є загиблий, - ВІДЕО Фото: Громадське

Вибух стався близько 00:45. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. Також за викликом приїхали групи швидкого реагування, вибухотехніки та медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого, - повідомляє Громадське.

Станом на 01:45 ночі слідчі почали допитувати свідків. За попередніми даними, на вулиці стався саме вибух гранати.

 

За словами одного зі свідків, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.

 

Уранці поліція повідомила про те, що на місці події вилучили рештки гранати та запал. Тіло загиблого чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше в Києві біля будівлі "Київенерго" стався вибух.

У Черкасах у приміщення виробничого цеху заводу "Фотоприлад", що входить до складу "Укроборонпрому", кинули дві гранати.

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