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У Києві пролунав вибух на спортивному майданчику

На місці виявлено деталі саморобного вибухового пристрою
У Дніпровському районі Києва на вул. Пожарського пролунав вибух на спортивному майданчику.
У Києві пролунав вибух на спортивному майданчику Фото: google.com

На виклик прибули вибухотехніки, які проводять ретельний огляд,  повідомляє сайт Нацполіції Києва.

На місці виявлено деталі саморобного вибухового пристрою.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, що в Миколаєві в автосалоні на вулиці Троїцькій , 107 стався вибух. Були пошкоджені вікна будівлі.

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21 04 2018 12:17
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