У Києві пролунав вибух на спортивному майданчику На місці виявлено деталі саморобного вибухового пристрою

У Дніпровському районі Києва на вул. Пожарського пролунав вибух на спортивному майданчику.

Фото: google.com

На виклик прибули вибухотехніки, які проводять ретельний огляд, повідомляє сайт Нацполіції Києва. На місці виявлено деталі саморобного вибухового пристрою. Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Нагадаємо, що в Миколаєві в автосалоні на вулиці Троїцькій , 107 стався вибух. Були пошкоджені вікна будівлі.

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