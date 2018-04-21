CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпровському районі Києва на вул. Пожарського пролунав вибух на спортивному майданчику.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві пролунав вибух на спортивному майданчику
На місці виявлено деталі саморобного вибухового пристрою
Фото: google.com
На виклик прибули вибухотехніки, які проводять ретельний огляд, повідомляє сайт Нацполіції Києва.
На місці виявлено деталі саморобного вибухового пристрою.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, що в Миколаєві в автосалоні на вулиці Троїцькій , 107 стався вибух. Були пошкоджені вікна будівлі.
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21 04 2018 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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