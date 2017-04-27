У Києві пропонують проголосити 2017-й роком УПА
"Сьогодні на засіданні постійної комісії Київради депутати погодили проект рішення "Про проголошення 2017-го на території Києва Роком Української революції і Української Повстанської Армії". Також у цьому році відзначають 75-ту річницю створення УПА", - повідомляють на сайті міськради.
У рамках Року УПА пропонують провести тематичні інформаційні, навчально-виховні, культурно-мистецькі й інші заходи в навчальних закладах, низку науково-практичних конференцій, а також організувати виставки архівних документів, пам'ятників і фотоматеріалів.
Крім того, пропонують віднести території урочища "Аскольдова могила" в Києві до заповідної території, а також збереження історичної спадщини в місцях, пов'язаних із подіями становлення української держави й українського визвольного руху.
Відповідний проект рішення повинна також розглянути постійна комісія з питань культури, туризму та інформаційної політики.
Зазначимо, підтримка визнання Української повстанської армії (УПА) на законодавчому рівні зросла протягом 2014-2015 років із 27% до 41%.
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