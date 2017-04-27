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У Києві пропонують проголосити 2017-й роком УПА

У 2017 році виповнюється 100-річчя початку Української національної революції 1917-1921 років
Комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних і міжнародних зв'язків рекомендує міськраді оголосити 2017-й роком Української революції і Української повстанської армії.
У Києві пропонують проголосити 2017-й роком УПА Фото: FRANCISZEK MAZUR / AGENCJA GAZETA

"Сьогодні на засіданні постійної комісії Київради депутати погодили проект рішення "Про проголошення 2017-го на території Києва Роком Української революції і Української Повстанської Армії". Також у цьому році відзначають 75-ту річницю створення УПА", - повідомляють на сайті міськради.

У рамках Року УПА пропонують провести тематичні інформаційні, навчально-виховні, культурно-мистецькі й інші заходи в навчальних закладах, низку науково-практичних конференцій, а також організувати виставки архівних документів, пам'ятників і фотоматеріалів.

Крім того, пропонують віднести території урочища "Аскольдова могила" в Києві до заповідної території, а також збереження історичної спадщини в місцях, пов'язаних із подіями становлення української держави й українського визвольного руху.

Відповідний проект рішення повинна також розглянути постійна комісія з питань культури, туризму та інформаційної політики.

Зазначимо, підтримка визнання Української повстанської армії (УПА) на законодавчому рівні зросла протягом 2014-2015 років із 27% до 41%.

 
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27 04 2017 17:07
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