У Києві пропонують створити сквер імені журналіста Шеремета
"Управління ініціювало подання проекту рішення Київради щодо надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,2468 га на перетині вул. Рейтарської та вул. Стрілецької у Шевченківському районі Києва та присвоєння йому ім'я Павла Шеремета", – повідомляють в Управлінні екології та природних ресурсів.
Фото: facebook.com/ekologiakyiv
Фото: facebook.com/ekologiakyiv
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 7:45 ранку внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий ефір своєї програми. Убивство журналіста, розслідування якого високопосадовці публічно називали "справою честі", залишається нерозкритим. Голова Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але поки її не ідентифікувало". Представництво ЄС в Україні чекає на прозоре розслідування та притягнення винних до відповідальності. Мати вбитого журналіста вважає, що реакція української влади і правоохоронців свідчить про те, що ця справа не буде розкрита.
Сьогодні вранці на місці загибелі Шеремета зібралися його колеги та друзі, щоб вшанувати пам'ять.
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