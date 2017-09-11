У Києві пропонують заборонити політичну агітацію в школах

Згідно проекту на території загальноосвітніх навчальних закладів Києва не допускається розповсюдження реклами політичного характеру та здійснення політичної агітації

Депутати Київської міської ради підтримали проект рішення щодо недопущення політичної діяльності та політичної агітації в загальноосвітніх навчальних закладах столиці.

"На сьогодні багато депутатів не соромляться приходити у місцеві школи, аби прорекламувати себе чи свою політичну партію. Більше того, вони навіть відкривають громадські приймальні на територіях навчальних закладів. Такий стан речей недопустимий, а тому депутатам слід раз і назавжди заборонити таке свавілля", - зазначила співавтор проекту рішення Наталія Шульга, повідомляється на сайті Київради.

Пропонується встановити, що на території загальноосвітніх навчальних закладів Києва не допускається розповсюдження реклами політичного характеру та здійснення політичної агітації.

Також матеріально-технічну базу навчальних закладів не повинні використовувати для розміщення громадських приймалень і політичної агітації.

У першому читанні проект рішення підтримали 85 депутатів.

Нагадаємо, російське інформаційне агентство ТАСС отримає державні субсидії на створення суспільно-політичного каналу для дітей і підлітків.

