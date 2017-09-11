Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві пропонують заборонити політичну агітацію в школах

Згідно проекту на території загальноосвітніх навчальних закладів Києва не допускається розповсюдження реклами політичного характеру та здійснення політичної агітації
Депутати Київської міської ради підтримали проект рішення щодо недопущення політичної діяльності та політичної агітації в загальноосвітніх навчальних закладах столиці.
У Києві пропонують заборонити політичну агітацію в школах Фото: BBC

"На сьогодні багато депутатів не соромляться приходити у місцеві школи, аби прорекламувати себе чи свою політичну партію. Більше того, вони навіть відкривають громадські приймальні на територіях навчальних закладів. Такий стан речей недопустимий, а тому депутатам слід раз і назавжди заборонити таке свавілля", - зазначила співавтор проекту рішення Наталія Шульга, повідомляється на сайті Київради.

Пропонується встановити, що на території загальноосвітніх навчальних закладів Києва не допускається розповсюдження реклами політичного характеру та здійснення політичної агітації.

Також матеріально-технічну базу навчальних закладів не повинні використовувати для розміщення громадських приймалень і політичної агітації.

У першому читанні проект рішення підтримали 85 депутатів.

Нагадаємо, російське інформаційне агентство ТАСС отримає державні субсидії на створення суспільно-політичного каналу для дітей і підлітків.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2017 19:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.