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У Києві проректор одного з вишів незаконно підвищувала оплату для сиріт та дітей інвалідів

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді застави в 320 тис. грн
Проректор столичного вишу підробила документи, до яких внесла завищені суми на оплату навчання для сиріт та дітей інвалідів, а потім привласнила собі ці кошти.
У Києві проректор одного з вишів незаконно підвищувала оплату для сиріт та дітей інвалідів Фото: lifedon.com.ua

Київська прокуратура повідомила про підозру проректора-головного бухгалтера одного зі столичних університетів за фактом привласнення грошових коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах. Про це інформує прес-служба відомства у Facebook.

Встановлено, що, перебуваючи на вказаній посаді, зловмисниця незаконно внесла до офіційних документів завищені суми за оплату навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин. У подальшому на підставі вказаних документів на рахунки університету з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 700 тис. гривень.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді застави в 320 тис. грн.

Нагадаємо, у грудні столична прокуратура спільно з Управлінням захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Нацполіції затримала під час одержання хабара ректора одного із вищих навчальних закладів.

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20 07 2017 17:40
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