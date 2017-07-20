У Києві проректор одного з вишів незаконно підвищувала оплату для сиріт та дітей інвалідів
Київська прокуратура повідомила про підозру проректора-головного бухгалтера одного зі столичних університетів за фактом привласнення грошових коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах. Про це інформує прес-служба відомства у Facebook.
Встановлено, що, перебуваючи на вказаній посаді, зловмисниця незаконно внесла до офіційних документів завищені суми за оплату навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин. У подальшому на підставі вказаних документів на рахунки університету з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 700 тис. гривень.
Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді застави в 320 тис. грн.
Нагадаємо, у грудні столична прокуратура спільно з Управлінням захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Нацполіції затримала під час одержання хабара ректора одного із вищих навчальних закладів.
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