CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 29 травня, в Голосіївському районі Києва прорвало трубу водопостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві прорив труби з гарячою водою сильно пошкодив будинок та декілька автомобілів, - ФОТО
Фонтан гарячої води досягав 7-го поверху
Фото: reviewnews.net
"Тільки що (14:10) в Києві на просп. Голосіївський 27, через дорогу де працюю, прорвало трубу діаметром 2000 мм", - написав на своїй сторінці у Facebook фотограф Олександр Гусєв.
"Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло. Людей відселяють їм потрібна допомога", - додав небайдужий чоловік.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва "Українській правді" підтвердили факт прориви і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.
За словами прес-секретаря служби стався прорив труби з гарячою водою.
Нагадаємо, що в Києві на вулиці генерала Жмаченка 22 січня стався серйозний прорив на трубопроводі "Київводоканалу".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 05 2017 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків