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У Києві прорив труби з гарячою водою сильно пошкодив будинок та декілька автомобілів, - ФОТО

Фонтан гарячої води досягав 7-го поверху
У понеділок, 29 травня, в Голосіївському районі Києва прорвало трубу водопостачання.
У Києві прорив труби з гарячою водою сильно пошкодив будинок та декілька автомобілів, - ФОТО Фото: reviewnews.net

"Тільки що (14:10) в Києві на просп. Голосіївський 27, через дорогу де працюю, прорвало трубу діаметром 2000 мм", - написав на своїй сторінці у Facebook фотограф Олександр Гусєв.

"Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло. Людей відселяють їм потрібна допомога", - додав небайдужий чоловік.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва "Українській правді" підтвердили факт прориви і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.

За словами прес-секретаря служби стався прорив труби з гарячою водою.

Нагадаємо, що в Києві на вулиці генерала Жмаченка 22 січня стався серйозний прорив на трубопроводі "Київводоканалу".

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29 05 2017 15:37
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