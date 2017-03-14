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Противники розгону блокади закидали камінням "Альфа-Банк" на Майдані

Також між протестувальниками відбулася бійка
У Києві на Хрещатику противники розгону торгової блокади Донбасу почали громити відділення "Альфа-банку".
Противники розгону блокади закидали камінням "Альфа-Банк" на Майдані Фото:unn.com.ua

Один з активістів збив вивіску з відділення банку, -  повідомляє "УНН".

"Інші почали закидати двері банку цеглою. Натовп криками підтримував активістів. Через секунду в натовпі спалахнула бійка. Поліція не діє", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що протестувальники піднялися до Михайлівського собору і почали закидати камінням і петардами вікна одного з офісів, розташованого навпроти будівлі МЗС України.

Біля стін Михайлівського собору вистроїлися правоохоронці.

Зазначимо, на Майдані Незалежності зібралися прихильники "блокади Донбасу"

Після мітингу на Майдані Незалежності, учасники акції планують йти до Адміністрації президента.

Нагадаємо, в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.

Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю.

 

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14 03 2017 21:08
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