У Києві противники забудови на Осокорках побилися з поліцією, – ФОТО

У Києві на Осокорках побилися противники забудови на вулиці Григоренка, 40 та поліція. Затримано двох осіб.

Про це пише "Українська правда".

Участь в акції, окрім мешканців району та активістів, які виступають проти забудови та на підтримку створення "Екопарку "Осокорки", брали також представники організації "Національні дружини" та партії "Нацкорпус".

"Забудовник банк "Аркада", попри численні звернення з боку місцевих жителів і порушення норм законодавства, намагається звести житловий комплекс на території "Екопарка", до якого входять озера Небреж, Тягле і Мартишев", – зазначають активісти.

"Прибувши на місце для проведення мирної акції, жителів зустріли озброєні невідомі в масках разом з поліцією. Замість того, аби допомогти активістам знести незаконний паркан, поліція почала розганяти мітингувальників", – заявили в "Нацдружинах".

За повідомленням на сторінці "Нацкорпусу", на місце проведення акції представники забудовника викликали поліцію, яка затримала кількох активістів.

"Під час затримання (правоохоронцями, – ред.) було використано спецзасоби, газові балончики. Також газом "залили" нардепа Олега Петренка, який намагався звільнити затриманих. Дії поліції були вкрай агресивні", – заявили в "Нацкорпусі".

За даними організації, поліція затримала кількох активістів "Нацкорпусу", а доправивши їх до автозаку, побила. Затриманих було доставлено до Дарницької райвідділу поліції. В організації заявили, що внаслідок сутичок "важкі травми отримали 5 протестувальників".

В управлінні Нацполіції міста Київ "Українській правді" заявили, що внаслідок сутичок на вул. Григоренка до поліції доправили 2 осіб, за фактом подій розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 КК "Хуліганство".

"До поліції надійшло повідомлення про те, що на будівельному майданчику по вул.Григоренка невідомі зламали паркан... Було затримано двох активних учасників (подій, – ред.), їхнім діям буде дано правову оцінку. Інформації про те, що затриманих учасники сутичок було побито, немає. Спецзасоби до учасників інциденту не застосовувалися", – заявила прес-офіцер управління Нацполіції у м. Києві Інна Гамалій.

Водночас у забудовника – банку "Аркада" – заявляють, що інформація, яку розповсюджують щодо будівництва мікрорайону "Патріотика на озерах" є "недостовірною, не відповідає дійсності і є маніпулюванням".

"Ставиться під сумнів законність договору оренди, зазначається про закінчення строку його дії та заявляється про перебування орендаря в процедурі банкрутства. Насправді договір оренди є дійсним, будь-які рішення щодо його чинності або недійсності відсутні. ... Зацікавлені особи вводять інвесторів в оману розповсюдженням наступної інформації: забудовник всупереч вимогам законодавства не одержав висновку про оцінку впливу на довкілля у зв'язку з намивом територій на землях водного фонду.... Насправді: роботи з намиву території забудовником не проводяться, у зв'язку з цим у забудовника відсутня необхідність в одержанні висновку про оцінку впливу вказаних робіт на довкілля", – зазначено в повідомленні.

Забудовник підкреслює: в інформації від зацікавлених осіб зазначається, що дозвіл на будівництво є незаконним, оскільки оскаржується ГО "Екопарк Осокорки".

"Екопарк Осокорки" дійсно подало з цього питання позов до суду, на наше переконання позов не містить належного обґрунтування, викладені в ньому аргументи не підтверджуються належними доказами", – заявляють в "Аркаді".

"План заходів передбачає розміщення ландшафтного заказника "Екопарк Осокорки" на вільній земельній ділянці, яка знаходиться поруч з земельними ділянками, переданими для створення мікрорайону "Патріотика на озерах". Управлінню екології доручено підготувати проект рішення "Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Екопарк Осокорки" саме на позначеній на схемі ділянці і лише на ній", – додали в забудовника.



Фото: facebook.com/NationalCorpsOfficial



Фото: facebook.com/NationalCorpsOfficial



Фото: facebook.com/NationalCorpsOfficial



Фото: facebook.com/NationalCorpsOfficial



Фото: facebook.com/NationalCorpsOfficial



Фото: facebook.com/NationalCorpsOfficial