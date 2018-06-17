У Києві провели акцію "Червона картка для Путіна"
Завданням акції її координатор, правозахисник Олег Веремієнко назвав необхідність привернути увагу української влади, міжнародних організацій (ОБСЄ, Ради Європи) до проблеми захисників України, які опинилися в полоні або ж є заручниками угруповань "ЛДНР", повідомляє "Радіо Свобода".
"На сьогодні зв'язок з нашими в'язнями в oкупованих Донецьку і Луганську відсутній, тамтешня "влада" утримує їх у жахливих умовах, що не відповідає вимогам Женевської конвенції щодо утримання військовополонених, хоча фактично наші хлопці є військовополоненими, а не заручниками. Проблема ще й у тому, що переговори щодо їхнього звільнення, або обміну, проходять дуже складно, це визнають представники України на переговорах у Мінську", – пояснив Веремієнко.
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