У Києві провели акцію "Червона картка для Путіна"

На Майдані Незалежності в Києві правозахисники та родини полонених українських військовослужбовців провели акцію "Червона картка для Путіна" (#RedCard4Putin).

Завданням акції її координатор, правозахисник Олег Веремієнко назвав необхідність привернути увагу української влади, міжнародних організацій (ОБСЄ, Ради Європи) до проблеми захисників України, які опинилися в полоні або ж є заручниками угруповань "ЛДНР", повідомляє "Радіо Свобода".

"На сьогодні зв'язок з нашими в'язнями в oкупованих Донецьку і Луганську відсутній, тамтешня "влада" утримує їх у жахливих умовах, що не відповідає вимогам Женевської конвенції щодо утримання військовополонених, хоча фактично наші хлопці є військовополоненими, а не заручниками. Проблема ще й у тому, що переговори щодо їхнього звільнення, або обміну, проходять дуже складно, це визнають представники України на переговорах у Мінську", – пояснив Веремієнко.