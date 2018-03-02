У Києві провели акцію на підтримку підозрюваних у спробі підпалу Десятинного монастиря, – ФОТО

Учасники акції закликали підтримати архітекторів Олександра Горбаня і Олексія Шемотюка, яких звинувачують у спробі підпалу каплиці УПЦ МП на території Національного музею історії України

У Києві на вулиці Володимирській біля каплиці УПЦ МП відбулася акція "Свободу архітекторам".

Учасники акції закликали підтримати архітекторів Олександра Горбаня і Олексія Шемотюка, яких звинувачують у спробі підпалу каплиці УПЦ МП на території Національного музею історії України.

На акції лунали заклики: "Геть московського попа", "Свободу архітекторам", "Москаляку на гілляку" та інші, повідомляє УНІАН.



Фото: religions.unian.ua



Фото: religions.unian.ua

Як пише УНІАН, віряни почали збиратися від самого ранку на Старокиївській горі біля храму Десятинного монастиря. На заклик підтримати братію монастиря відгукнулися тисячі православних зі столиці та області. Перша година молебню відбувалася у спокійній атмосфері, аж доки не почали сходитися представники націоналістичних організацій. Радикали розгорнули гасла із закликами знести монастир УПЦ та вигнати "московських попів". Аби заглушити молебень, активісти принесли апаратуру та увімкнули гучну музику.



Фото: religions.unian.ua



Фото: religions.unian.ua

Між учасниками акції та вірянами виникла суперечка.

Активісти націоналістичних рухів принесли плакати, в яких запевняли, що ніякого підпалу Десятинного монастиря не було. Як повідомляється у групі акції у Facebook, мета зборів – "привернути увагу і заявити, що архітектори – не злочинці".



Фото: religions.unian.ua



Фото: religions.unian.ua



Фото: religions.unian.ua

Напередодні Шевченківський районний суд Києва взяв під варту на 2 місяці Олексія Шемотюка та Олександра Горбаня, яких підозрюють у спробі підпалу Десятинного монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Суд також визначив для них заставу розміром 2,2 млн грн.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що "прокуратура міста Києва в апеляції відстоюватиме послідовну позицію та проситиме пом’якшення запобіжного заходу двом киянам, які підозрюються у підпалі незаконно побудованої будівлі Десятинного монастиря УПЦ МП". Крім того, генпрокурор Юрій Луценко зустрівся із народними депутатами, які висловили готовність виступити поручителями Олексія Шемотюка та Олександра Горбаня.