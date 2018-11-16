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У Києві провели акцію на підтримку політв'язнів Кремля і полонених

Мистецьку акцію "Порожні стільці" щорічно проводять по всьому світу
У четвер, 15 листопада, у Києві на Михайлівській площі активісти провели акції на підтримку українських політв'язнів та полонених, яких утримують бойовики у самоназваних "ДНР" та "ЛНР".
У Києві провели акцію на підтримку політв Фото: facebook.com/olexandra.matviychuk

"Сьогодні на Михайлівській площі ми виставили 100 стільців. На кожному було ім'я людини, яка знаходиться у тюрмах Росії, окупованого Криму чи підвалах окупованого Донбасу. На деяких значилося "ім'я невідоме". Ми дійсно не знаємо усіх, кого утримують за гратами", - повідомила координаторка організації "Євромайдан SOS" Олександра Матвійчук.

Мистецьку акцію "Порожні стільці" щорічно проводять по всьому світу, цьогоріч в Україні її присвятили політв'язням Кремля і полоненим.

"Ми переконані, що людська трагедія не має перетворитися на суху статистику. І що потрібно за цифрами бачити реальних людей", - додала Матвійчук.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що 895 ув'язнених, які відбувають покарання в тюрмах так званих "ДНР" і "ЛНР", звертаються до неї з проханням про переведення на підконтрольну Києву територію, і Україна готова їх забрати.

 

 

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16 11 2018 10:57
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