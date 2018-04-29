У Києві провели акцію на підтримку Савченко

У Києві на Майдані Незалежності сьогодні, 29 квітня, провели акцію #НадіяЄ, мета якої – підтримка арештованої народної депутатки Надії Савченко.

За словами сестри Савченко – Віри, вона організувала захід, щоб "інформувати людей про несправедливість, яка відбувається у країні", повідомляє "Громадське".

"Ми роздаємо листівки, які планувались як передвиборча компанія, зараз ми роздаємо їх, щоб люди знали про несправедливість, яка в країні відбувається. Надя зараз у поганому стані, лікарі дають їй препарати від згущення крові. Історія повторюється, як було у Росії", – сказала вона.

Учасники вважають, що Надія Савченко стала жертвою "олігархічного режиму".

"Ми маємо виступати проти олігархічного режиму та несправедливості, жертвою якої стала Надія Савченко. Я її підтримую, тому і прийшов сюди, щоб висловити свою підтримку", – сказав учасник акції Віктор Корольський.

За даними ЗМІ, в акції взяли участь близько 20 людей.



Фото: hromadske.ua

Заходи на підтримку депутатки анонсували у Львові та Харкові.

Нагадаємо, депутатка Верховної Ради Надія Савченко у вівторок, 17 квітня, пройшла судово-психологічну експертизу з використанням поліграфа. Результати не будуть оприлюднені до суду.