У Києві провели акцію на підтримку Савченко
За словами сестри Савченко – Віри, вона організувала захід, щоб "інформувати людей про несправедливість, яка відбувається у країні", повідомляє "Громадське".
"Ми роздаємо листівки, які планувались як передвиборча компанія, зараз ми роздаємо їх, щоб люди знали про несправедливість, яка в країні відбувається. Надя зараз у поганому стані, лікарі дають їй препарати від згущення крові. Історія повторюється, як було у Росії", – сказала вона.
Учасники вважають, що Надія Савченко стала жертвою "олігархічного режиму".
"Ми маємо виступати проти олігархічного режиму та несправедливості, жертвою якої стала Надія Савченко. Я її підтримую, тому і прийшов сюди, щоб висловити свою підтримку", – сказав учасник акції Віктор Корольський.
За даними ЗМІ, в акції взяли участь близько 20 людей.
Фото: hromadske.ua
Заходи на підтримку депутатки анонсували у Львові та Харкові.
Нагадаємо, депутатка Верховної Ради Надія Савченко у вівторок, 17 квітня, пройшла судово-психологічну експертизу з використанням поліграфа. Результати не будуть оприлюднені до суду.
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