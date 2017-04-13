У Києві провели обшук у справі Артеменка

Правоохоронці провели обшук у Міжнародному центрі перспективних досліджень - офісі дипломата Василя Філіпчука у справі депутата Андрія Артеменка, який запропонував здати окупований Крим в оренду Росії.

"Голосіївський райсуд Києва дав дозвіл на проведення обшуку в офісі пана Філіпчука у справі депутата Артеменка", - розповіла прес-секретар прокуратури Криму Тетяна Тихончик, інформує LB.ua.

Прокуратура припускає причетність Філіпчука до розробки і передачі Артеменку плану врегулювання українсько-російського конфлікту, яким, зокрема, передбачена передача Криму в оренду РФ.

В офісі МЦПД також розташована редакція інтернет-видання "Апостроф".

Філіпчук протягом 1999-2003 та 2006-2010 років працював у представництві України при Європейському Союзі, у 2005-2006 роках був спікером Міністерства закордонних справ. У 2010-2011 роках очолював департамент ЄС, а у 2011-2012 роках - політичний департамент МЗС. З травня 2012 по січень 2013 року очолював департамент європейської інтеграції секретаріату Кабінету Міністрів. Має дипломатичний ранг - надзвичайний і повноважний посол другого класу.

Нагадаємо, що народний депутат Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна. Нардеп також розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

У вівторок, 21 лютого, народного депутата Андрія Артеменка було офіційно виключили з фракції "Радикальної партії".