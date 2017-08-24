У Києві пройшла "Хода нескорених"

Захід проходить "без політики, без агітації, без гасел"

У центрі Києва проходить акція "Хода нескорених" за участю родичів загиблих у зоні проведення АТО, які служили у добробатах.

Захід на Хрещатику відбувається на День Незалежності другий рік поспіль. Як зазначають організатори акції, захід проходить "без політики, без агітації, без гасел", інформує "Українська правда".

Участь у акції також беруть добровольці з батальйону "Артемівськ", бійці з 36 ОБрМП, 41 БТрО, міліція особливого призначення "Кривбас", 25 Батальйон "Киевская Русь", 53 ОМБр, 72 ОМБР, з батальйону ім. Кульчицького, 51 ОМБР та 54 ОРБ.

"24 серпня люди збираються у центрі столиці, аби дати сигнал світові і українцям, що не можна зупинятися, не можна задовольнятися, не можна коритися і схилятися перед ворогом та брехнею", - зазначають організатори "Ходи".



Всі фото: pravda.com.ua

Раніше у центральній частині міста відбувся військовий парад, участь у якому в т.ч. взяли 231 представник іноземних збройних сил. Також на параді були присутні екс-президенти України Віктор Ющенко, Леонід Кучма та Леонід Кравчук.

Святкування у центрі Києва по закінченню параду з нагоди Дня Незалежності триває.

Нагадаємо, що з нагоди Дня Незалежності українці, які залишились в анексованому Криму, передають привіт співвітчизникам на материковій Україні.