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У Києві пройшов "Марш за науку", – ФОТО

Подія глобальної ініціативи "March for Science" у столиці України відбувається вже вдруге
У суботу, 14 березня, в тематичних костюмах та з плакатами науковці і всі охочі пройшли маршем вулицями столиці, привертаючи увагу до важливості популяризації науки.
У Києві пройшов "Марш за науку", – ФОТО Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє "Громадське".

Основне гасло маршу – "Who you gonna call?" або "Кого будемо кликати?", коли людству загрожуватиме катастрофа. Також учасники маршу викрикували "Логіка", "Щеплення", "ГМО", "Наука без перешкод" і "Науку не спинити".

"У науки сьогодні низьке і базове фінансування, тому ми вийшли, щоб популяризувати науку, нагадати урядовцям про важливість і необхідність науки. Ми закликаємо всіх активних українців долучитись до маршу", – розповідає організатор акції, фізик Роман Фомов.

Глобальна ініціатива "March for Science" покликана звернути увагу урядів, громадських діячів та лідерів думок на необхідність науки та досліджень для людства.

"Українське суспільство має розуміти, що в Україні є науковці, до яких можна звертатись і які допоможуть вирішити питання та проблеми. Наша наука має розвиватись і українці мають її підтримувати", – каже учасник марту, вчений-біолог Олексій Болдирєв.

Люди зібралися в парку Шевченка і вирушили на Майдан.


Фото: hromadske.ua


Фото: hromadske.ua


Фото: hromadske.ua

"Я прийшла, щоб підтримати науку, щоб через кілька років стати кандидатом наук у своїй галузі. Адже, сподіваюся, такі марші привернуть увагу суспільства до науки і вона почне розвиватись", – прокоментувала подію учасниця маршу Ірина Купчинська.

Під час маршу можна було зробити селфі з науковцями. Після події відбулися наукові дискусії про проекти в різних галузях.


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Цьогоріч десятки тисяч вчених, популяризаторів науки та небайдужих громадян пройдуть маршем у сотнях міст світу. У Києві науковці марширують уже вдруге. Минулого року на подію зібралися близько ста людей.

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14 04 2018 19:45
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