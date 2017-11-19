У Києві пройшов марш за права трансгендерних людей
Понад 50 людей пройшли маршем від Софієвської площі до "Золотих воріт", повідомляє "Громадське".
Також на марш прийшли близько 15-ти противників акції, однак поліція не дозволила їм прослідувати за учасниками.
Організатори акції повідомили, що в Україні даних про вбивства через трансфобію немає. Водночас, сильна закритість трансгендерних людей в українському суспільстві означає, що подібні випадки можуть просто не ставати відомими.
Учасники акції також наголосили, що транс-людям відмовляють у прийомі на роботу, в оренді житла, у медичному обслуговуванні тощо.
Як відомо, 20 листопада - Міжнародний день пам’яті трансгендерних людей. Кожного року по всьому світу у цей день згадують тих, хто були вбиті через трансфобію, тобто страх, неприйняття, ворожість та ненависть до транс-людей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа