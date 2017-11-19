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У Києві пройшов марш за права трансгендерних людей

20 листопада - Міжнародний день пам’яті трансгендерних людей
У центрі Києва в неділю, 19 листопада, відбулася акція за права трансгендерних людей.
У Києві пройшов марш за права трансгендерних людей Фото: hromadske.ua

Понад 50 людей пройшли маршем від Софієвської площі до "Золотих воріт", повідомляє "Громадське".

Також на марш прийшли близько 15-ти противників акції, однак поліція не дозволила їм прослідувати за учасниками.

Організатори акції повідомили, що в Україні даних про вбивства через трансфобію немає. Водночас, сильна закритість трансгендерних людей в українському суспільстві означає, що подібні випадки можуть просто не ставати відомими.

Учасники акції також наголосили, що транс-людям відмовляють у прийомі на роботу, в оренді житла, у медичному обслуговуванні тощо.

Як відомо, 20 листопада - Міжнародний день пам’яті трансгендерних людей. Кожного року по всьому світу у цей день згадують тих, хто були вбиті через трансфобію, тобто страх, неприйняття, ворожість та ненависть до транс-людей.

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19 11 2017 15:59
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