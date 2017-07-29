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У Києві прибічники бойовиків організували конвертцентр, - ГПУ

Зловмисники використовували суб'єкти господарської діяльності з ознаками транзитності і фіктивності
У Києві правоохоронні органи ліквідували конвертаційний центр з оборотом майже 34 млн гривень. Частина з членів групи постійно перебувала на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області.
У Києві прибічники бойовиків організували конвертцентр, - ГПУ Фото: facebook СБУ

"Група осіб надавала "послуги" з мінімізації податкових зобов'язань для суб'єктів господарювання реального сектора економіки, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності в здійсненні операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України за заниженою митною вартістю", - повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури.

За словами слідчих, зловмисники використовували суб'єкти господарської діяльності з ознаками транзитності і фіктивності.

"Під час санкціонованих судом 13 обшуків в Києві вилучено 21 друк задіяних в злочинній схемі українських підприємств, 89 печаток іноземних фірм, готівкові кошти (в доларах, євро, російських рублях і гривнях) на загальну суму близько 34 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Раніше поліція, СБУ і прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі.

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29 07 2017 14:20
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