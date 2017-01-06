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У Києві прикрили мережу борделів

Керівництво мережі "полуничних" закладів здійснювали дві киянки, 21 та 28 років
Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Київської обл. затримали організаторів злочинного бізнесу - мережі борделів, які функціонували на території столиці.
У Києві прикрили мережу борделів Фото: facebook.com/permalink.php

Координацію діяльності та загальне керівництво мережі "полуничних" закладів здійснювали дві киянки, 21 та 28 років. Вони залучили понад 20 дівчат, які надавали клієнтам послуги сексуального характеру в п'яти орендованих столичних квартирах, повідомляє Національна поліція Київської області у своєму Facebook.

Співробітниці борделів перебували під цілодобовим контролем. Діяли штрафні санкції за недотримання певних правил. Для отримання більших прибутків і постійного оновлення клієнтської бази в інтернеті розміщувалася реклама та поширювалися рекламні візитки.

Під час проведення 5-ти санкціонованих обшуків за місцем проживання і розміщення "притонів" поліцейські виявили та вилучили 1,5 г психотропного засобу "амфетамін", грошову виручку - 60 тисяч гривень, блокноти зі списком клієнтів і графіком чергувань дівчат.

У цей час тривають слідчі дії. Щодо 15-ти повій складено адміністративні протоколи за ст. 181-1 (заняття проституцією) КУпАП. Затриманим організаторам незаконного бізнесу оголошено про підозру.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що вночі 12 травня оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини затримали групу сутенерів.

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01 06 2017 15:57
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