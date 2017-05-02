CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ6 лютого "Київпастранс" призупинить рух тролейбусів через ремонт контактної мережі на проспекті Генерала Ватутіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві призупинять рух тролейбусів
Розклад змінять у зв'язку з ремонтними роботами
Фото: dt.ua
Зокрема, перестануть ходити тролейбуси №30, 31, 37, 47, 50, 50к, повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані "Київпастранса".
Зазначається, що рух транспорту призупинять з 00:30 до 4:30 понеділка, виїзд перших і заїзд останніх машин скорегують.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає впровадження автоматизованих систем оплати проїзду в міському громадському транспорті (електронний квиток).
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05 02 2017 20:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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