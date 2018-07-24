У Києві п'яні пасажири авто побилися з поліцією, - ВІДЕО
Приблизно о 23:45 патрульні зупинили автомобіль Opel Vectra з розбитим лобовим склом, повідомляє "Информатор".
Під час перевірки виявилося, що всі четверо чоловіків, в тому числі і водій, перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Під час перевірки документів вони поводилися агресивно, заважали роботі правоохоронців, а двоє з пасажирів спробували влаштувати бійку з поліцейськими. Вони були затримані.
Стосовно водія був складений протокол за керування в нетверезому стані. Тест на драгері він проходити відмовився.
Затримані були доставлені в управління поліції, а автомобіль евакуйований на штрафмайданчик. За яких обставин авто отримало пошкодження, не повідомляється.
Нагадаємо, що прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження щодо працівників патрульної поліції, які побили двох місцевих жителів.
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