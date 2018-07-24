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У Києві п'яні пасажири авто побилися з поліцією, - ВІДЕО

Під час перевірки документів чоловіки поводилися агресивно
У ніч на вівторок, 24 липня, на Повітрофлотському проспекті в Києві затримали трьох чоловіків, які перебували в стані алкогольного сп'яніння і влаштували бійку.
У Києві п Фото: kiev.informator.ua

Приблизно о 23:45 патрульні зупинили автомобіль Opel Vectra з розбитим лобовим склом, повідомляє "Информатор".

Під час перевірки виявилося, що всі четверо чоловіків, в тому числі і водій, перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Під час перевірки документів вони поводилися агресивно, заважали роботі правоохоронців, а двоє з пасажирів спробували влаштувати бійку з поліцейськими. Вони були затримані.

Стосовно водія був складений протокол за керування в нетверезому стані. Тест на драгері він проходити відмовився.

Затримані були доставлені в управління поліції, а автомобіль евакуйований на штрафмайданчик. За яких обставин авто отримало пошкодження, не повідомляється.

Нагадаємо, що прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження щодо працівників патрульної поліції, які побили двох місцевих жителів.

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24 07 2018 13:37
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