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У Києві п'яний чоловік шаблею розбив голову перехожому

Нападником виявився 49-річний киянин
Поліція Києва затримала п'яного чоловіка, який з шаблею нападав на людей у Подільському районі столиці.
У Києві п Фото: KyivOperativFacebook

Інцидент стався близько півночі 5 серпня, повідомляє сайт поліції.

"Працівники поліції встановили, що між чоловіками стався конфлікт, у результаті якого зловмисник поранив опонента. Потерпілого госпіталізували в лікарню, де надали допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нападником виявився 49-річний киянин. Його затримали.

Як повідомляє ресурс "Київ оперативний", чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і поводився дуже буйно.

"Підбіг до молодої людини 1989 року народження і завдав йому удару в лобову ділянку, а потім ще і в передпліччя", - йдеться в публікації.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Торецьку п'яний чоловік жорстоко побив 14-річну подругу доньки.

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05 08 2018 16:55
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