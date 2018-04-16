У Києві п'яний працівник автомийки викрав і розбив Mercedes Медведчука, - ФОТО

Нетверезий співробітник автомийки викрав з мийки Mercedes G-Class і під час їзди не впорався з керуванням

У понеділок, 16 квітня, на перехресті вулиць Мостицькій і Ужвій в Подільському районі Києва п'яний співробітник автомийки розбив викрадений Mercedes G-Class.

На світлофорі, де зупинилися автомобілі, нетверезий автовикрадач протаранив Mercedes Sprinter, який, в свою чергу, врізався в Daewoo Lanos. Після зіткнення викрадач намагався втекти з місця події, але, очевидно, виявився занадто п'яним - поліцейські знайшли його сидячим під стовпом, інформує "Еспресо".

Перевірка на місці аварії показала вміст алкоголю у крові водія-викрадача 2 проміле - в 10 разів вище норми.

При цьому, за словами народного депутата Ігоря Мосійчука, викрадений Mercedes належить лідеру руху "Український вибір" Віктору Медведчуку.

"Сьогодні вранці в столиці на автомийці розташованої по вулиці Мостицькій бухий працівник викрав автомобіль Mercedes-Benz G-класу, який належить Віктору Медведчуку - куму Путіна. Автомобіль на автомийку пригнала дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що в ГПУ є запитання до діяльності "Українського вибору" Віктора Медведчука, як центру антиукраїнської пропаганди.

Водночас, у політичному русі заявили, що розцінюють як провокацію і маніпуляцію спробу пов'язати справу "Савченко-Рубана" з їхнім лідером Віктором Медведчуком.