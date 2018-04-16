У Києві п'яний працівник автомийки викрав і розбив Mercedes Медведчука, - ФОТО
На світлофорі, де зупинилися автомобілі, нетверезий автовикрадач протаранив Mercedes Sprinter, який, в свою чергу, врізався в Daewoo Lanos. Після зіткнення викрадач намагався втекти з місця події, але, очевидно, виявився занадто п'яним - поліцейські знайшли його сидячим під стовпом, інформує "Еспресо".
Перевірка на місці аварії показала вміст алкоголю у крові водія-викрадача 2 проміле - в 10 разів вище норми.
При цьому, за словами народного депутата Ігоря Мосійчука, викрадений Mercedes належить лідеру руху "Український вибір" Віктору Медведчуку.
"Сьогодні вранці в столиці на автомийці розташованої по вулиці Мостицькій бухий працівник викрав автомобіль Mercedes-Benz G-класу, який належить Віктору Медведчуку - куму Путіна. Автомобіль на автомийку пригнала дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що в ГПУ є запитання до діяльності "Українського вибору" Віктора Медведчука, як центру антиукраїнської пропаганди.
Водночас, у політичному русі заявили, що розцінюють як провокацію і маніпуляцію спробу пов'язати справу "Савченко-Рубана" з їхнім лідером Віктором Медведчуком.
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