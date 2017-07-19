Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві п'яний полковник обстріляв житловий будинок

Чоловік пред'явив поліцейським посвідчення полковника Міністерства оборони і почав пропонувати "зам'яти" справу
У Києві п'яний військовослужбовець влаштував стрілянину у дворі житлового будинку на Оболоні.
У Києві п Фото: facebook.com/KyivOperativ

У поліцію повідомили місцеві жителі, що у дворі на вулиці Тимошенко п'яний чоловік, який приїхав на автомобілі Toyota, відкрив стрілянину з пістолета в невідомому напрямку, провідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

На місце прибули патрульні. Побачивши їх, чоловік викинув зброю, сів в машину і спробував сховатися, але його затримали. Тоді він пред'явив посвідчення полковника Міністерства оборони і почав пропонувати "зам'яти" справу.

Нагадаємо, минулого місяця у приватному секторі міста Дніпра на вул. Хорольській місцеві жителі намагалися самостійно затримати злодія, але той відкрив стрілянину, внаслідок чого одна людина була убита, ще одна дістала поранення в ногу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2017 12:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.