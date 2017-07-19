CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві п'яний військовослужбовець влаштував стрілянину у дворі житлового будинку на Оболоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві п'яний полковник обстріляв житловий будинок
Чоловік пред'явив поліцейським посвідчення полковника Міністерства оборони і почав пропонувати "зам'яти" справу
Фото: facebook.com/KyivOperativ
У поліцію повідомили місцеві жителі, що у дворі на вулиці Тимошенко п'яний чоловік, який приїхав на автомобілі Toyota, відкрив стрілянину з пістолета в невідомому напрямку, провідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
На місце прибули патрульні. Побачивши їх, чоловік викинув зброю, сів в машину і спробував сховатися, але його затримали. Тоді він пред'явив посвідчення полковника Міністерства оборони і почав пропонувати "зам'яти" справу.
Нагадаємо, минулого місяця у приватному секторі міста Дніпра на вул. Хорольській місцеві жителі намагалися самостійно затримати злодія, але той відкрив стрілянину, внаслідок чого одна людина була убита, ще одна дістала поранення в ногу.
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19 07 2017 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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