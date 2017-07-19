У Києві п'яний полковник обстріляв житловий будинок

У Києві п'яний військовослужбовець влаштував стрілянину у дворі житлового будинку на Оболоні.

У поліцію повідомили місцеві жителі, що у дворі на вулиці Тимошенко п'яний чоловік, який приїхав на автомобілі Toyota, відкрив стрілянину з пістолета в невідомому напрямку, провідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

На місце прибули патрульні. Побачивши їх, чоловік викинув зброю, сів в машину і спробував сховатися, але його затримали. Тоді він пред'явив посвідчення полковника Міністерства оборони і почав пропонувати "зам'яти" справу.

Нагадаємо, минулого місяця у приватному секторі міста Дніпра на вул. Хорольській місцеві жителі намагалися самостійно затримати злодія, але той відкрив стрілянину, внаслідок чого одна людина була убита, ще одна дістала поранення в ногу.