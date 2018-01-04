CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві в ніч на 1 квітня на вулиці Нижній Вал сталася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії Volkswagen та автомобіля таксі KIA.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві п’яний водій автомобіля диппредставництва Росії спровокував ДТП
За словами свідків, водій Volkswagen відмовився проходити тест на алкоголь
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Інцидент стався близько 3:00, повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.
"За інформацією свідків, водій Volkswagen просто крутнув кермом у припарковану автівку, добряче потрощивши її", – йдеться у повідомленні.
За словами очевидців, пасажир Volkswagen втік з місця події, а у водія наявні ознаки сп’яніння, при цьому тест на алкоголь він проходити відмовився.
Нагадаємо, що в суботу, 31 березня, у Львові сталася ДТП за участі тролейбуса №24 та маршрутки №40.
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01 04 2018 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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