У Києві п’яний водій автомобіля диппредставництва Росії спровокував ДТП За словами свідків, водій Volkswagen відмовився проходити тест на алкоголь

У Києві в ніч на 1 квітня на вулиці Нижній Вал сталася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії Volkswagen та автомобіля таксі KIA.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Інцидент стався близько 3:00, повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook. "За інформацією свідків, водій Volkswagen просто крутнув кермом у припарковану автівку, добряче потрощивши її", – йдеться у повідомленні. За словами очевидців, пасажир Volkswagen втік з місця події, а у водія наявні ознаки сп’яніння, при цьому тест на алкоголь він проходити відмовився. Нагадаємо, що в суботу, 31 березня, у Львові сталася ДТП за участі тролейбуса №24 та маршрутки №40.

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