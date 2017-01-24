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У Києві п'яний водій наїхав на натовп людей, є потерпілі, - ФОТО

Постраждали дві жінки: патрульна та водій автомобіля, який потрапив в іншу ДТП
У Києві водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння наїхав на людей, які перебували на проїжджій частині під час оформлення ДТП.
У Києві п Фото: 5.ua

Як сказано в повідомленні, поліцейські прибули на ДТП, яка сталася на вул. Електротехнічній між ZAZ Vida і DEO. Правоохоронці почали оформлення, виставивши конуси і знаки. Співробітниця поліції і водій ZAZ Vida знаходилися на проїжджій частині. На великій швидкості в них в'їхав Volkswagen Transporter і продовжив рух далі, - повідомляє "Еспресо.ТВ".

Другий поліцейський, який перебував у патрульному авто, почав переслідувати автомобіль. Через кілька кілометрів йому вдалося заблокувати водія. За словами поліцейського, він був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Жінку-водія госпіталізували в критичному стані. У неї кома і травма хребта. Дівчину-поліцейську госпіталізували з травмою коліна. На місці працює слідчо-оперативна група. У той же час водій, винуватець аварії, спить.

Фото:espreso.tv

Раніше iPress.ua повідомляв про аварію, що сталася вранці 24 січня на трасі Київ - Одеса, поблизу населеного пункту Ксаверівка. Військовослужбовець ЗСУ рухався до місця проходження служби на власному автомобілі ГАЗ-3110 "Волга".

 
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24 01 2017 21:58
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