У Києві п'яний водій намагався дати хабара патрульним
Нетверезого водія затримали на перетині Мінського проспекту та Кільцевої дороги близько 3-ї години ночі сьогодні, 25 серпня, співробітники Державної служби охорони. Вони повідомили, що водій рухався на великій швидкості, небезпечно маневрував і проїхав на червоний сигнал світлофора, повідомляє прес-служба Патрульної поліції України у Facebook.
Патрульні, які прибули на виклик, помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння - нечітку мову, тремтіння пальців рук і запах алкоголю. Від пропозиції пройти тест на наявність алкоголю в крові на місці або в медичному закладі він відмовився і замість цього спробував дати хабара для того, щоб уникнути покарання.
Спочатку намагався дати інспектору гроші в руки, потім - засунути в кишеню. Після того, як правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію хабара і почали складати адмінматеріали про порушення, чоловік заліз до службової машини і поклав 100 доларів США і 110 гривень у підстаканник.
Патрульні негайно його затримали та викликали слідчо-оперативну групу для фіксації факту пропозиції неправомірної вигоди. На цей момент на порушника складено адмінматеріали за ст. 130 КУпАП - керування в стані сп'яніння. Справу скерували слідчим.
Нагадаємо, що за перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні понад 56 тис. п'яних водіїв.
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